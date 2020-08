PSG : Leandro Paredes et Ander Herrera, duo gagnant du milieu

La suite après cette publicité

Si on vous avait dit en début de saison que le PSG se qualifierait pour la finale de la Ligue des Champions avec un trident Marquinhos-Herrera-Paredes dans l'entrejeu, il n'est pas certain que vous nous auriez cru. Le premier nommé est certes devenu un habitué du poste de sentinelle pour les soirées de gala, les deux suivants y ont rarement joué les premiers rôles. Mais avec les absences annoncées de Marco Verratti puis d'Idrissa Gueye, ils se sont retrouvés titularisés pour la demi-finale face au RB Leipzig dans le 4-3-3 mis en place par Thomas Tuchel.

Pour Paredes, il ne s'agissait que de la 3e titularisation en Europe cette saison, après celle face à Galatasaray et surtout celle contre Dortmund lors du huitième de finale retour. Ce soir-là, il avait marqué des points, en faisant parler son impact dans les duels et la qualité de ses passes verticales. Cela ne lui a pas suffi pour être titularisé contre l'Atalanta mais son entrée en jeu avait fait du bien. Contre Leipzig, c'est bien lui qui a pris les commandes du jeu parisien, en position de milieux axial gauche. Il a bien fait circuler le cuir, souvent latéralement certes mais il a su user de ses passes tranchantes pour trouver, entre autres, Neymar dans les intervalles.

Herrera en aboyeur

Dans un rôle de relayeur différent de celui de sentinelle, il n'a pas vraiment harcelé le porteur du ballon mais a fait jouer sa qualité de placement pour récupérer des ballons assez haut, à l'image de son interception décisive sur le troisième but parisien. Le harceleur, c'était plus Ander Herrera, qui fêtait lui aussi sa troisième titularisation en Ligue des Champions cette saison. Après l'Atalanta, l'Espagnol de 31 ans était de nouveau envoyé au front et il en est sorti épuisé mais avec le sentiment du travail bien fait.

Il a été d'une grande aide pour Kehrer, a beaucoup replacé ses coéquipiers, n'a jamais cessé de coulisser efficacement et a surtout su jaillir dans le bon tempo dans les pieds adverses. La réussite du pressing parisien lui doit beaucoup. On pourra lui reprocher un manque d'initiative dans le jeu vers l'avant et des passes trop neutres, il a malgré tout été un pendant efficace à Paredes. Et démontré que l'été dernier, le PSG s'était bien bâti un effectif plus complet. Ce qu'a souligné Thiago Silva au micro de RMC Sport. « On a trouvé une équipe, on est plus compétitif, on a deux joueurs par poste, ça nous aide beaucoup. Vous avez vu le match de Leo (Paredes, ndlr) et Ander (Herrera, ndlr). Les trois de devant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Draxler a une qualité incroyable. La mentalité est très bonne maintenant. On peut dire que c'est le bon moment, le groupe le plus fort, pas seulement sur le terrain mais aussi à l'extérieur », a assuré le capitaine parisien. De là à donner des maux de tête à Tuchel pour la composition de l'équipe pour la finale dimanche prochain ?