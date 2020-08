PSG : Thomas Tuchel justifie ses choix

C'est la principale surprise de la composition d'équipe signée Thomas Tuchel : Mauro Icardi est sur le banc de touche. Pas de 4-4-2 donc avec les quatre offensifs mais un 4-3-3 comme celui utilisé face à l'Atalanta Bergame en quart de finale. Interrogé sur RMC quelques minutes avant le début du match face au RB Leipzig, l'entraîneur allemand a justifié son choix.

« On a décidé de jouer avec la même structure et on a choisi Angel et Kylian. On a joué en 4-3-3 contre l'OL et l'Atalanta. Ce n'était pas le moment de changer la structure. Leipzig s'adapte défensivement à la structure de l'adversaire. Et les joueurs se sentent bien dans ce schéma. Pour le 4-4-2 on a besoin de vraiment des meilleures capacités. Peut-être qu'on aurait pu continuer avec ce système après Dortmund si la saison n'avait pas été interrompue mais on a tranché pour le 4-3-3 ce soir », a-t-il déclaré.