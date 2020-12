Les Tops et Flops de LOSC - PSG

La suite après cette publicité

Le choc de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Losc et le PSG s'est donc soldé par un match nul et vierge. Privés de Neymar et de Mbappé (au coup d'envoi), les Parisiens ont globalement dominé la rencontre mais ont manqué de créativité pour faire la différence face à des Lillois qui ont eu quelques opportunités sur des contre-attaques. On en parle plus en longueur dans les leçons du match suivis par les tops et flops.