La réponse trollesque de Gerard Piqué à Shakira

Plus tôt cette semaine, une nouvelle chanson de Shakira produite par le DJ Bizarrap a fait fureur sur la toile. Dans ce single qui a déjà plus de 110 millions de reproductions, la chanteuse s’en prend à son ancien compagnon, Gerard Piqué. « Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », lançait-elle, en référence à Clara Chia, la nouvelle copine de l’ancien du Barça.

Et voilà que pour cette nouvelle journée de Kings League, la compétition organisée par l’ancien international espagnol, ce dernier s’est présenté en… Renault Twingo. Un nouveau troll après le fameux stream où il portait une montre Casio au poignet, et annonçait avoir signé un contrat de sponsorship avec l’horloger. Décidémment, Piqué a de l’humour !

