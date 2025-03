Angleterre : le cas Harry Kane plombe déjà Thomas Tuchel

Comme on se retrouve. Entre Harry Kane et Thomas Tuchel, c’est une belle histoire d’amour. Fan du buteur anglais, le technicien allemand avait fait tout son possible pour qu’il le rejoigne au Bayern Munich en 2023. TT s’était même rendu à Londres afin de rencontrer l’Anglais en personne et lui exposer son projet. Des attentions qui ont séduit Kane, qui a donné son accord pour rejoindre la Bavière. Après de longues négociations, Tottenham a aussi fini par céder et le joueur a posé ses valises à Munich, pour avancer main dans la main avec Tuchel. Une collaboration qui n’aura duré finalement qu’une seule année puisque l’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea a quitté son poste en fin de saison dernière. Mais il a eu raison de miser sur l’ancien joueur des Spurs, auteur de 44 buts et 12 assists en 45 apparitions toutes compétitions confondues sous ses ordres.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, le footballeur anglais, qui se sentait bien à ses côtés, a été très déçu de son départ comme l’avait expliqué Kicker à l’époque. Finalement, les deux hommes se sont retrouvés plus vite que prévu puisque Thomas Tuchel a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale anglaise le 16 octobre dernier. Entré en fonction le 1er janvier, il participe actuellement à son premier rassemblement avec les Three Lions. Sans surprise, il a convoqué Harry Kane (103 sélections, 69 buts). Un joueur qui a été au centre des débats ces derniers mois en sélection. Tout a commencé en novembre dernier lorsqu’il a publiquement pointé du doigt certains coéquipiers (Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold et Declan Rice), qui avaient préféré annoncer leur forfait et rester en club plutôt que se rendre en sélection.

La suite après cette publicité

Kane ne fait plus l’unanimité

«Je pense que l’Angleterre passe avant toute situation de club. (…) Je pense que la joie de jouer pour l’Angleterre, c’est lui (Gareth Southgate) qui l’a ramenée. À chaque rassemblement, les gars étaient enthousiastes à l’idée de venir et dans les stages, les joueurs voulaient jouer pour l’Angleterre», avait-il lâché avant la rencontre face à la Grèce. Ce qui n’avait pas été très bien perçu par le sélectionneur intérimaire, Lee Carsley. Ce dernier l’avait d’ailleurs envoyé sur le banc face à la Grèce (victoire 3-0). Dans le même temps, la presse anglaise s’était posée des questions sur son avenir en sélection. « Il n’y a plus aucune garantie que Harry Kane soit titulaire avec l’Angleterre», avait écrit le Telegraph. Sauf que depuis, Tuchel s’est assis sur le banc anglais et qu’il est un fan absolu de l’homme et du joueur. Malgré cela, la presse britannique estime qu’il existe toujours un malaise avec le joueur.

«Thomas Tuchel doit résoudre l’énigme d’Harry Kane. Le numéro 9 anglais cause un casse-tête majeur malgré ses buts», titre le Daily Mail qui développe ensuite : «le football de tournoi est différent et lorsque Lee Carsley -l’entraîneur qui a laissé tomber un Kane aux jambes de plomb pour un match en Grèce l’automne dernier- a déclaré cette semaine que "l’Angleterre est légère au numéro 9", c’est en partie ce qu’il voulait dire. Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur de l’Angleterre, le sait aussi. La semaine dernière, il a évoqué les problèmes rencontrés par Kane en quête de possession de balle, déclarant qu’il n’avait aucun problème à ce que son numéro 9 s’enfonce, mais pas au poste de numéro 6. C’est un véritable casse-tête pour Tuchel et l’Angleterre. Kane reste un buteur phénoménal pour le Bayern Munich et le meilleur finisseur de l’équipe d’Angleterre.»

La suite après cette publicité

Le premier dossier chaud de Tuchel

Le DM poursuit : «de même, son manque croissant de mobilité nuit à la structure offensive de l’Angleterre. Cela les prive de balle extérieure lorsqu’ils sont sous pression, entrave la créativité de Jude Bellingham et d’autres tout en entravant la capacité de l’Angleterre à contrer rapidement en étirant les adversaires. En d’autres termes, cela ne contribue guère à ce que Tuchel a dit vouloir de ce groupe de joueurs la semaine dernière - un style de football similaire à celui qu’ils pratiquent chaque semaine en Premier League. Mais Tuchel aura beaucoup de mal à se débarrasser de Kane. Il n’a personne de son niveau pour ce qui est de l’essentiel : mettre le ballon au fond des filets.» Le média anglais ajoute que Dominic Solanke, Ollie Watkins et Ivan Toney ne sont pas des joueurs du même calibre que Kane, âgé de 31 ans.

Face aux critiques ou aux doutes, le capitaine anglais, qu’on accuse de certains maux de l’équipe nationale, a mis les choses au clair hier en conférence de presse. « J’ai marqué 69 buts et quand vous marquez contre l’Albanie ou la Lettonie, ou ces équipes, les gens s’y attendent donc on n’en parle pas beaucoup. Si j’avais 25 ans aujourd’hui et que je faisais ce que je fais, l’enthousiasme autour de moi serait peut-être un peu différent de ce qu’il est aujourd’hui. Peut-être que les gens s’ennuient un peu de ce que vous faites, mais je ne m’ennuie certainement pas. Dès le début de ma carrière, j’ai dû prouver que les gens avaient tort. Je pense que cela restera avec moi jusqu’à la fin de ma carrière.» Le joueur, auteur de 32 buts et 11 assists en 37 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayern Munich, aura l’occasion de rectifier le tir ce soir à l’occasion de la réception de l’Albanie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Tuchel l’espère.