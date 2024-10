Bayer Leverkusen : la confirmation difficile de la machine de guerre de Xabi Alonso

De loser à vainqueur, il n’y a eu qu’un pas pour le Bayer Leverkusen et il s’appelle Xabi Alonso. Jamais titré champion d’Allemagne en 120 ans d’existence, le Werkself a tout raflé ou presque la saison dernière avec 43 victoires, 9 nuls et une seule défaite contre l’Atalanta (3-0) en finale de la Ligue Europa. Champion d’Allemagne avec 17 points d’avance sur son dauphin le VfB Stuttgart et vainqueur de la Coupe d’Allemagne contre Kaiserslautern (1-0), le club coaché par Xabi Alonso a été un modèle de régularité et a déployé un jeu séduisant, loué à travers l’Europe. Désormais engagé en Ligue des Champions avec la volonté d’aller le plus loin possible et en course pour un doublé en Bundesliga, le Bayer Leverkusen est confronté au plus dur dans le football : confirmer. Pour y parvenir, la bonne santé financière du club et la continuité de Xabi Alonso ont bien aidé.

En effet, aucun départ majeur n’a été à signaler pour 31,15M€ de ventes après les transferts d’Adam Hlozek (Hoffenheim), Sardar Azmoun (Shabab Al-Ahli), Patrick Pentz (Brondby), Iker Bravo (Udinese) et Odilon Kossounou (Atalanta). Seul titulaire de l’équipe à partir, le défenseur ivoirien a été immédiatement remplacé dans le onze par Piero Hincapié qui était un membre important de l’équipe depuis deux ans, mais qui avait perdu en protagonisme sur le dernier exercice. Les renforts ont été notables en revanche même si le Bayer Leverkusen n’a pas fait de folies pour autant en déboursant 53 millions d’euros. Trois Français sont arrivés avec les Rennais Martin Terrier et Jeanuël Belocian tandis que Nordi Mukiele a quitté le Paris Saint-Germain pour retourner en Bundesliga, lui qui avait joué au RB Leipzig. Enfin, Aleix Garcia, belle sensation de la saison dernière avec Girona a été convaincu par le discours de son coach Xabi Alonso. Pour le reste, on est sûr de la stabilité avec des éléments qui ont pourtant été sollicités comme Victor Boniface, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo ou encore Jonathan Tah.

De bons résultats, mais une marge de progression

Restant sur une continuité dans son style de jeu et sur le système utilisé avec un 3-4-2-1 toujours aussi efficace, Xabi Alonso n’a finalement apporté qu’un seul changement numérique avec l’apparition de Martin Terrier. Le Français ne compte qu’un but et une passe décisive en dix matches, mais son apport dans le jeu du Bayer Leverkusen prédomine aux yeux de son coach même s’il doit évidemment faire mieux dans l’efficacité : «Martin est un bon garçon qui veut beaucoup apprendre. Il a cette grande qualité de bien jouer dans les espaces restreints et aussi de marquer des buts dans la surface de réparation. J’attends encore plus de lui.» Le Français devra hausser un peu plus son niveau comme d’autres éléments, notamment dans le secteur défensif puisque le Bayer Leverkusen a déjà concédé 13 buts en 8 journées de Bundesliga, ce qui en fait la onzième défense du championnat (pour la 2e attaque). Pas encore arrivé à son rythme de croisière, le Bayer Leverkusen est d’ailleurs quatrième à trois points du leader, le Bayern Munich avec notamment un revers contre le RB Leipzig (3-2). En revanche, le Werkself a arraché un match nul 1-1 face au Rekordmeister qui avait pourtant nettement dominé les débats.

Des points noirs qui font davantage office de marge de progression que de réelles inquiétudes. Alors que les recrues Jeanuël Belocian et Aleix Garcia se sont intégrées dans la rotation et montent en puissance, certains cadres affichent un niveau très satisfaisant. C’est le cas du duo de l’entrejeu Granit Xhaka - Robert Andrich qui continue d’avoir le dessus sur la plupart de leurs adversaires. C’est aussi le cas du buteur nigérian Victor Boniface. Gêné en milieu de saison par une blessure, l’attaquant est revenu à son meilleur niveau avec déjà 7 buts en 10 matches. Son acolyte Florian Wirtz n’est pas en reste avec 6 buts et 2 offrandes en 11 matches. Un duo qui fait déjà des ravages et qui laisse ainsi pas mal de tranquillité à Xabi Alonso pour régler les derniers réglages. Cela se traduit en Ligue des Champions avec une 4e place sur 36 après deux journées (actuellement neuvième, mais avec un match en moins sur les équipes qui ont joué hier ndlr) et deux belles victoires contre le Feyenoord (4-0) et l’AC Milan (1-0). Futur adversaire des Allemands dans la compétition, le Stade Brestois est prévenu.