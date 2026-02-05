Menu Rechercher
Al-Hilal : Kader Meité déjà absent du groupe face à Al-Okhdood

La joie de Kader Meïté avec Rennes. @Maxppp

Les lois de la concurrence. Débarqué pour plus de 30 millions d’euros cet hiver en provenance de Rennes, le jeune attaquant Kader Meïté va devoir attendre avant de faire ses grands débuts sous les couleurs d’Al-Hilal. Alors que le club saoudien joue en Saudi Pro League face à Al-Okhdood, l’ancien Rennais n’a pas été convoqué dans le groupe par Simone Inzaghi selon la presse saoudienne.

SPL 🇸🇦
🚨𝗟𝗲𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗱’𝗔𝗹 𝗛𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗔𝗹 𝗢𝗸𝗵𝗱𝗼𝗼𝗱 :

❌ Kader Meïté — (non retenu)
❌ Mathieu Patouillet — (non retenu)
❌ Yusuf Akçiçek — (non retenu)
❌ Tambakti — (suspendu)
❌ Darwin Nuñez — (écarté)
❌ Marcos Leonardo — (écarté)

(@MnbrAlhilal)
Voir sur X

En revanche, les dernières recrues Saimon Bouabré et Karim Benzema sont bien présentes dans le secteur offensif. A noter que l’ancien coach de l’Inter Milan a aussi décidé de se passer de Darwin Nunez et de Marcos Leonardo, qui devait signer à l’Atlético de Madrid lors de ce mercato hivernal. Pour Kader Meité, il va désormais falloir faire sa place dans cette équipe à l’armada offensive XXL.

