Al-Hilal : Kader Meité déjà absent du groupe face à Al-Okhdood

Les lois de la concurrence. Débarqué pour plus de 30 millions d’euros cet hiver en provenance de Rennes, le jeune attaquant Kader Meïté va devoir attendre avant de faire ses grands débuts sous les couleurs d’Al-Hilal. Alors que le club saoudien joue en Saudi Pro League face à Al-Okhdood, l’ancien Rennais n’a pas été convoqué dans le groupe par Simone Inzaghi selon la presse saoudienne.

En revanche, les dernières recrues Saimon Bouabré et Karim Benzema sont bien présentes dans le secteur offensif. A noter que l’ancien coach de l’Inter Milan a aussi décidé de se passer de Darwin Nunez et de Marcos Leonardo, qui devait signer à l’Atlético de Madrid lors de ce mercato hivernal. Pour Kader Meité, il va désormais falloir faire sa place dans cette équipe à l’armada offensive XXL.