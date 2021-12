Barça : l'annonce de Pedri sur son avenir

Après une saison marathon de 72 matchs, Pedri connaît un contre coup physique mais cela n'a pas empêché le jeune milieu de terrain du Barça de remporter le Golden Boy et le trophée Kopa, qui consacrent le meilleur jeune joueur de la saison. Il a également prolongé jusqu'en 2026 avec son club, donnant son accord au passage à une clause libératoire d'un milliard d'euros.

«Si avec cette somme ni le PSG ni Manchester City ne pourront me signer ? Je suis heureux comme ça. Je suis né dans une famille où on supporte le Barça et j'ai accompli mon rêve. Laissez-moi jouer ici jusqu'en 2026, comme le dit mon contrat, et puis nous en reparlerons», a lâché le joueur de 19 ans dans un entretien à Tuttosport.