Lille : Samir Nasri hallucine avec le penalty accordé au BVB

La belle histoire lilloise en Ligue des champions a pris fin ce soir en huitième de finale. Revenu de Dortmund avec un bon match nul (1-1), le club nordiste s’est incliné chez lui 2 buts à 1. Une défaite marquée par un penalty généreux accordé à Serhou Guirassy après une faute de Thomas Meunier. Et pour Samir Nasri, il n’y avait clairement pas faute.

« J’essaie d’être cohérent. Quand on dit que sur Konaté (face à Barcola, ndlr) il n’y a pas faute, là, il n’y a jamais faute pour moi. Il n’y a absolument rien. Il (Guirassy) va très bien le chercher. Je me dis qu’avec la VAR, normalement… On était en off, j’ai dit qu’il n’y a pas faute », a-t-il confié sur Canal+.