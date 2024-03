Affaire Dani Alves : le démenti cinglant du père de Neymar

Condamné à quatre ans et demi de prison par le tribunal de Barcelone pour avoir agressé sexuellement une femme, Daniel Alves peut être libéré en échange du versement d’une caution de un million d’euros. Et selon les derniers échos venus d’Espagne, le père de Neymar paierait cette somme. Sauf que ce million n’est toujours pas arrivé et Alves va continuer à dormir en prison. Et s’il n’est toujours pas arrivé, c’est parce que le père de Neymar n’est pas impliqué dans l’affaire.

«Comme tout le monde le sait, au début, j’ai aidé Dani Alves, sans aucun lien avec les poursuites. Dans ce deuxième moment, dans une situation différente de la précédente, où les tribunaux espagnols ont déjà décidé de la condamnation, ils spéculent et essaient d’associer mon nom et celui de mon fils à une affaire qui ne dépend plus de nous aujourd’hui. J’espère que Daniel trouvera avec sa propre famille toutes les réponses qu’il cherche. Pour nous, pour ma famille, affaire est terminée. Point final», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.