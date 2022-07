PSG, FC Barcelone : la déclaration fracassante de Joan Laporta sur Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Les fans du Barça se lèveront avec le sourire ce dimanche, puisque leur équipe de cœur a remporté ce Clasico amical face au Real Madrid, cette nuit. Un succès 1-0 grâce à un golazo de Raphinha, alors que les nouvelles recrues de l'équipe dont fait partie le Brésilien ont montré un visage très intéressant. Et dans l'attente de savoir si Koundé sera finalement Barcelonais ou non - la tendance est au "oui" - Joan Laporta a tenu de drôles de propos juste avant le match...

Devant les caméras d'ESPN, le boss du FC Barcelone a ainsi été interrogé sur... Lionel Messi. Et le président blaugrana a clairement ouvert la porte au retour de l'Argentin. « Je pense, j'espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c'est de notre responsabilité que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu'il y ait une fin bien plus heureuse », a ainsi lancé l'avocat catalan.

Une prolongation sur la table

« Est-ce que je me sens endetté vis-à-vis de Messi ? Oui. Moralement, comme président du Barça, j'ai fait ce que je devais faire. Mais comme président du Barça et surtout au niveau personnel, je pense que je lui suis redevable », a ainsi ajouté le président du club barcelonais, qui avait dû laisser filer la vedette argentine pour des raisons financières il y a un an.

Reste donc à voir ce qu'en pensera le principal concerné. Aux dernières nouvelles, la vedette de l'Albiceleste avait même une proposition pour prolonger d'un an son contrat, jusqu'en 2024, mais il voulait attendre la fin du Mondial du Qatar pour donner une réponse définitive, souhaitant évaluer le niveau auquel il se trouve. Et si c'était la naissance d'un nouveau feuilleton ?