MU-Brentford : Scott McTominay raconte son entrée décisive

Dos au mur, Manchester United se dirigeait droit vers une nouvelle défaite en Premier League, ce samedi contre Brentford, à Old Trafford. Un revers qui aurait sûrement mis en doute l’avenir d’Erik ten Hag, étant donné que les Red Devils sont en difficulté au classement de PL et se retrouvent avec aucun point pris en Ligue des Champions, à la suite d’une défaite contre Galatasaray, à Old Trafford cette semaine (2-3). Mais pendant les arrêts de jeu, les Red Devils ont tout renversé face aux Bees et se sont imposés… grâce au doublé de Scott McTominay en quelques minutes (2-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Man United 12 8 -3 4 0 4 9 12 14 Brentford 7 8 -1 1 4 3 11 12

Un résultat renversant, qui a permis à Manchester United de remonter dans la première moitié de tableau de Premier League. Après son doublé, le milieu de terrain écossais a raconté son entrée en jeu, avec beaucoup d’humilité. «C’est mon moment préféré, je suis très content, cette victoire, elle était plus qu’importante. Aujourd’hui, c’est moi, mais je pense que ça aurait pu être quelqu’un d’autre. On traversait une période difficile, il fallait en sortir. J’espère qu’on va pouvoir construire autour de cette victoire», a-t-il expliqué au micro des médias anglais.