PL : Manchester United renversant, Chelsea enchaîne, Everton se donne de l’air

Après la courte mais précieuse victoire de Tottenham sur Luton (1-0), la 8e journée de Premier League se poursuivait ce samedi en marge de la trêve internationale. Quelques jours après sa défaite face à Galatasaray (3-2) en Ligue des champions, Manchester United espérait se remettre la tête à l’endroit contre Brentford, autre équipe anglaise dans le dur et en quête d’un succès depuis mi-août. Plombés par une faute de main d’André Onana qui a profité à Mathias Jensen peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 26e), les Red Devils ont dû attendre la fin de la rencontre pour inverser la vapeur. Le héros du jour côté mancunien se nomme Scott McTominay, auteur d’un doublé salvateur dans le temps additionnel (2-1, 90e+3, 90e+7). Ainsi, Manchester United s’offre une victoire ô combien importante qui lui permet de basculer dans la première moitié du classement. De son côté, Chelsea entendait poursuivre sa remontée au classement après avoir disposé de Fulham (2-0) lors de la journée précédente. La rencontre a pourtant mal débuté pour les Bleus, cueillis à froid par Wilson Odobert 0-1, 15e). L’ancien ailier de Troyes est venu punir les hommes de Mauricio Pochettino au terme d’une superbe construction.

Sous pression, les Clarets se sont ensuite sabordés. Buteur contre son camp, Ameen Al-Dakhil a offert le but égalisateur à ses adversaires (1-1, 42e) avant que Vitinho, pris de vitesse par Raheem Sterling, ne provoque un penalty transformé par Cole Palmer au retour des vestiaires (2-1, 48e). L’ancien joueur de Manchester City ainsi que son compatriote en attaque Nicolas Jackson ont ajouté leur pierre à l’édifice (4-1) pour offrir une deuxième victoire consécutive à son équipe en championnat. Dans la bas de tableau, Everton croisait le fer avec Bournemouth. Le duel des mal classés à tourné à l’avantage des Toffees. D’entrée, les ouailles de Sean Dyche ont fait la différence par l’intermédiaire de James Garner (1-0, 8e) puis ont fait le break grâce à Jack Harrison (2-0, 37e). En seconde période, Abdoulaye Doucouré a scellé définitivement la victoire des siens (3-0, 60e). Avec les trois points glanés, Everton se donne de l’air au classement et prend 4 unités d’avance sur son adversaire du jour, plus que jamais englué dans la zone rouge. Enfin à Londres, Fulham accueillait le bon dernier du championnat, Sheffield United, à Craven Cottage. Maladroits dans le dernier geste en dépit d’une nette domination dans le jeu, les joueurs de Marco Silva sont toutefois parvenus à forcer le verrou adverse lors du second acte grâce à une réalisation de Bobby Reid (1-0, 53e). Si Antonee Robinson a relancé les Blades en propulsant le cuir dans ses propres filets (1-1, 68e), Tom Cairney (76e) puis Willian (90e+2) ont finalement donné la victoire aux Cottagers (2-1). Conséquence, Fulham se relance tandis que Sheffield United demeure lanterne rouge du championnat anglais.

Les matchs de l’après-midi