OM : Pablo Longoria réaliste sur le déficit lié à la non-participation en C1

Après une 8e place décevante lors de l’exercice 2023-2024 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne dispute pas la moindre compétition européenne cette saison. Une première depuis la saison 2016-2017. Une non-participation qui va peser lourd dans les caisses du club olympien. Pablo Longoria, le premier, en a conscience. « Tout le monde est conscient que ça va être une saison en déficit. On doit trouver l’équilibre entre le déficit le plus léger possible et les résultats sportifs. L’OM est un club structuré économiquement pour participer à la Ligue des champions. Si on participe tous les ans à la Ligue des champions, le modèle économique sera plus sain. Pour nous, c’est nécessaire, parce qu’on a la structure d’un club de Ligue des champions, a-t-il indiqué ce mercredi, lors de la conférence de presse de mi-saison, avant d’avoir un petit mot pour son actionnaire. Cette saison, je remercie Frank McCourt d’avoir su prendre le risque financier, parce qu’on sait qu’on sera en déficit. C’est important de souligner que c’est lui qui te donne la puissance de prendre un risque financier plutôt qu’un risque sportif. »

Le président de l’OM a ensuite évoqué le mercato et l’arrivée possible de plusieurs renforts cet hiver. Là aussi, Longoria se montre prudent. « Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique. Le mercato a toujours une double ambition : améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement. J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. Ce serait sain pour l’économie du club. C’est ma responsabilité en tant que président. Dans la stratégie, j’aimerais vendre avant d’acheter, mais ce n’est pas un mécanisme obligatoire. On ne va pas mettre en danger la trésorerie du club, en aucun cas. On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de minutes, on est ouvert. »