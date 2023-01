Affaire Prisma : Dybala, Rabiot et plusieurs stars de la Juventus risquent très gros !

La suite après cette publicité

Le couperet est tombé. Le 20 janvier dernier, le Tribunal de la FIGC (Fédération Italienne de Football) a sanctionné la Juventus Turin de quinze points de pénalité en championnat. La raison ? L’écurie italienne est accusée d’avoir falsifié ses comptes entre 2018 et 2020. Plusieurs transferts de joueurs et certains bilans financiers ont été jugés louches par les enquêteurs italiens. Dans le viseur de la justice, une douzaine d’anciens dirigeants bianconeri ont écopé de lourdes condamnations. Fabio Paratici (ex-directeur sportif) a été banni du monde du football pendant deux ans et demi. L’ancien président, Andrea Agnelli a, lui, été puni durant deux ans. Son ancien vice-président, Pavel Nedved, a lui été sanctionné de 8 mois de suspension.

CR7 va être entendu par les enquêteurs

Mais les ennuis ne sont pas terminés pour la Vieille Dame, qui pourrait d’ailleurs faire appel suite aux 15 points de pénalités dont elle a écopé. En effet, la justice italienne ne veut rien laisser passer. La procureure en chef de Turin, Anna Maria Loreto, s’intéresse de très près au dossier Cristiano Ronaldo. Lors de leurs perquisitions, les enquêteurs sont tombés sur un document compromettant, à savoir une lettre qui indique que la Juve devait régler une dette de 19,6 millions d’euros au joueur portugais, même en cas de départ. Problème, cette somme n’a pas été déclarée dans le bilan comptable du club italien. Sereins, les dirigeants piémontais avaient expliqué qu’aucune preuve n’existait.

À lire

Le scandale Cristiano Ronaldo met la Juventus dans de sales draps

Sauf que cette lettre existe bien et qu’elle a été signée par la Juventus, qui a promis de restituer les salaires impayés au joueur. CR7, lui, n’a pas paraphé ce document. Ce qui est une bonne chose comme l’explique La Repubblica. Le média italien précise que les avocats du Portugais envisagent de se constituer partie civile lors du procès. Une audience préliminaire devrait avoir lieu de 27 mars prochain, mais Cristiano Ronaldo devrait se rendre à Turin avant cette date. Son objectif sera de récupérer les 19,6 millions d’euros que les Turninois lui doivent et surtout confirmer devant les enquêteurs qu’il n’a jamais signé ce fameux document secret. Un point fondamental.

La suite après cette publicité

Plusieurs joueurs risquent une sanction

Car la presse italienne explique que la justice va se pencher de plus près sur les joueurs ou anciens joueurs de la Juve dans les prochains jours. En 2020, certains d’entre eux auraient renoncé à quatre mois de salaire en raison de l’épidémie de covid-19, sauf qu’en réalité ils n’auraient laissé qu’un mois de salaire et auraient accepté de toucher les trois mois restants la saison suivante. Cela aurait aussi été le cas en 2021. Des manoeuvres douteuses qui ont interpellé les enquêteurs. La Repubblica précise que «ces accords, où la Juve s’engage à payer des salaires auxquels les footballeurs n’avaient renoncé que formellement, ne peuvent pas être déposés auprès la la FIGC». Cela pourrait donc coûter cher à tout le monde. En effet, la Juventus risque un nouveau retrait de 15 points ainsi qu’une très grosse amende.

Les joueurs ayant signé cet accord pourraient écoper au minimum d’un mois de suspension pour avoir enfreint la réglementation fédérale. Le média italien explique que la moitié de l’équipe actuelle et plusieurs anciens seraient concernés, à l’image de Rabiot, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Arthur, McKennie, Bernardeschi ou Dybala. Entendu par les procureurs en mars 2022, l’Argentin a reconnu que les joueurs avaient accepté de laisser un mois de salaire par solidarité mais que les trois autres mois avaient été payés plus tard. Mais le joueur de la Roma a expliqué avoir signé ce document, encouragé par son entourage, afin de conserver de bonnes relations avec les Bianconeri. D’autres, dont CR7, Bentancur, Kulusevski, Demiral, Chiesa, Danilo et Alex Sandro ne seraient pas inquiétés puisqu’ils n’ont pas signé cette fameuse lettre. Les ennuis ne sont pas finis pour la Juventus !