LdC : Aurélio De Laurentiis explique la mise à l’écart de Piotr Zielinski

Mercredi 21 février, Naples jouera son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Un rendez-vous important de la saison du club italien, auquel ne participera pas Piotr Zielinski (29 ans), qui n’a pas été inscrit sur la liste pour jouer la phase finale de la compétition. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis a expliqué ce choix lors d’une conférence de presse à la veille de Naples-Vérone. Il a confirmé le départ du milieu de terrain polonais, qui devrait s’engager avec l’Inter Milan libre l’été prochain.

«Il faut prendre en compte toutes les composantes, contraignantes, ce n’est pas de notre faute», a d’abord rappelé le patron des Partenopei. «L’UEFA fixe un nombre d’apparitions, nous avons fait un certain nombre de recrutements et je regrette que nous ayons renoncé à Zielinski et Dendoncker. Nous connaissons la situation de Zielinski (…) J’ai lu que quelqu’un avait des doutes… qu’il y avait un acte de rancune à l’égard de Zielinski, absolument pas. C’est une personne merveilleuse, un grand gars et un joueur de niveau, mais je le répète : les choix ont été faits étant donné qu’il s’en va. A partir du 1er juillet, il ne sera plus avec nous et nous devrons ouvrir une fenêtre d’opportunité pour les nouveaux arrivants».