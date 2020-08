Lorient : Trevoh Chalobah débarque de Chelsea

Les négociations étaient bien avancées entre Lorient et Trevoh Chalobah, c'est désormais officiel. L'Anglais est prêté chez les Merlus pour cette saison. Formé et appartenant à Chelsea, le milieu défensif de 21 ans sort de deux expériences en Championship, à Ipswich Town et Huddersfield.

« Je suis ravi de rejoindre le FC Lorient aujourd’hui. La perspective d’évoluer au plus haut niveau français et de découvrir une nouvelle culture m’ont convaincu », a déclaré le joueur à sa signature. Après Jérémy Morel, Stéphane Diarra, Adrian Grbic et Quentin Boisgard, il s'agit de la 5e recrue du club présidé par Loïc Féry.