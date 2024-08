Un nouveau club fonce sur James Rodriguez

Après une belle Copa América avec la Colombie, James Rodriguez va quitter São Paulo cet été, club où il n’a pas vraiment brillé. Et en Europe, bon nombre de clubs sont chauds pour l’accueillir, à l’image de Porto, de la Lazio, du Celta ou encore de Villarreal.

Et voilà que Marca explique que le Rayo Vallecano veut aussi l’enrôler. Le club de Liga, qui avait déjà accueilli Radamel Falcao, souhaite se l’offrir pour ses 100 ans. Une opération complexe, mais on le sait, James Rodriguez veut retrouver la Liga, et en signant au Rayo, il retrouverait aussi la ville de Madrid…