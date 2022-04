EAG : Tristan Muyumba a 3 courtisans en L1

S'il ne peut plus jouer la montée, Guingamp espère tout de même profiter des trois dernières journées pour aller chercher une honorifique 6e place au classement final de Ligue 2. Et pour ce faire, les Bretons compteront sur leur homme en forme du moment : Tristan Muyumba (25 ans). Le milieu relayeur réalise un exercice plein (28 apparitions en championnat, 3 réalisations).

Des performances, et notamment un but égalisateur à Dijon la semaine passée (3-3), qui ne laissent pas indifférent à l'étage supérieur. Selon nos informations, le FC Lorient, Troyes et les Girondins de Bordeaux, tous trois à la lutte pour leur survie en Ligue 1, sont intéressés par le profil de l'ancien Monégasque. Ambitieux, le natif de Paris, sous contrat avec l'EAG jusqu'en juin 2023, espère bien rallier l'élite cet été.