Julian Alvarez a déjà joué au Real Madrid

Cet été, Julian Alvarez a quitté Manchester City pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais bien des années avant, l’Argentin a porté les couleurs du…Real Madrid. Le média ibérique Relevo révèle que le champion du monde 2022 a participé à un tournoi avec les Merengues il y a treize ans. Âgé de 11 ans à l’époque, il avait été invité dans la capitale espagnole pour faire un test avec la Casa Blanca.

Accompagné de son père et d’un recruteur argentin qui était en relation avec le Real Madrid, Alvarez a donc passé 15 jours au sein de l’écurie madrilène. Il s’est entraîné à Valdebebas et a participé ensuite au tournoi à Gérone. Il a affronté notamment le Betis et le Barça et il a remporté la compétition avec les Merengues. Malgré la volonté de la famille Alvarez de rester à Madrid, le Real n’a pas pu aller au bout de ce dossier à l’époque, car il était mineur et que le club se serait exposé à des sanctions. Relevo ajoute que l’Argentin et ses proches espéraient retourner à Madrid une fois qu’il serait plus âgé. Un rêve qu’ils ont plus ou moins réalisé, puisqu’il a signé chez les Colchoneros.