Le Cameroun veut relancer Raymond Domenech !

Et si Raymond Domenech (72 ans) retrouvait une sélection internationale… Hormis une courte pige désastreuse à Nantes en 2021 (4 défaites 4 nuls), l’ancien sélectionneur des Bleus (2004-2010) n’a plus entraîné depuis la si controversée Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Pourtant, d’après Sports World Ghana, le technicien français est sur la short-list du Cameroun.

Sans sélectionneur depuis l’éviction de Rigobert Song et l’élimination en 8e de finale de la CAN des Lions indomptables, la Fédération camerounaise aurait présélectionné Raymond Domenech et Jürgen Klinsmann (ancien sélectionneur de la Corée du Sud limogé le mois dernier). Un autre Français est convoité en la personne d’Antoine Kombouaré. Samuel Eto’o et le chef d’État Paul Biya devraient prendre leur décision rapidement.