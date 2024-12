Le Noël cauchemardesque du FC Barcelone

Quand on évoque les fêtes de fin d’année, on pense toujours à des ambiances festives et joyeuses, à des repas copieux et conviviaux, des moments en famille, des cadeaux, et bien d’autres choses encore… Mais pour les dirigeants du FC Barcelone, la bûche de Noël risque d’être un peu amère. Effectivement, Joan Laporta, Deco et compagnie font face à de nombreux problèmes qui vont les empêcher de profiter pleinement de ces fêtes, les obligeant à s’enfermer dans leur bureau et à être au téléphone pendant de longues heures. Bien sûr, il y a d’abord la situation sportive de l’équipe, qui n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matchs de Liga. Un sacré casse-tête qui risque cependant avant tout de gâcher les fêtes d’Hansi Flick, qui va sûrement ruminer et chercher des solutions pour sortir de la crise pendant ces deux semaines à venir.

La direction, de son côté, doit faire face à d’autres problèmes, principalement administratifs. L’affaire Dani Olmo est complexe, et alors que la date butoir pour l’enregistrer auprès de la Liga approche - le 31 décembre - la situation ne semble pas avancer. Le club catalan se dit confiant, mais toujours est-il que dans une semaine, si le joueur n’est pas inscrit auprès du championnat, il ne pourra pas jouer en deuxième partie de saison et pourra même quitter le club librement grâce à une clause dans son contrat. Même cas de figure pour Pau Victor. Le Barça espère que la justice lui donnera raison et forcera la Liga à accepter l’enregistrement des joueurs prétextant que la direction de la ligue empêche les joueurs d’exercer leur métier. Sinon, il faudra trouver des fonds ailleurs et le deal record avec Nike ne sera pas suffisant. Un deal pour la vente des places VIP du Camp Nou pourrait être bouclé dans le sprint final. Mais voir filer Olmo gratuitement six mois après son arrivée serait, quoi qu’il arrive, un terrible aveu d’échec et d’incompétence.

Laporta a boulot !

En plus de ce dossier très difficile, il y a aussi le cas du stade à gérer. Les travaux du Camp Nou ont pris du retard, et les Blaugranas ne pourront pas revenir dans leur enceinte habituelle dès le début 2025 comme c’était prévu. Ils devront donc encore rester à Montjuic, mais il y a un problème : la mairie a déjà réquisitionné le stade pour divers évènements et les matchs de Ligue des Champions du club - en cas de qualification - ne pourront pas s’y dérouler. Impossible donc d’accueillir ces rendez-vous européens à Montjuic ou au Camp Nou : le Barça doit se trouver un nouveau stade pour la Ligue des Champions et l’option d’aller jouer à Madrid au Metropolitano ou à Mestalla à Valence est à l’étude. Il est aussi possible de voir les Blaugranas jouer à Cornellà, chez les voisins de l’Espanyol, mais le nombre de places est assez limité. C’est une affaire assez fastidieuse puisque l’organisation de matchs loin de son stade est toujours difficile pour des raisons de timing, de logistique, de sécurité et bien plus encore…

Puis, quel mercato pour les Catalans ? A priori, il sera calme. Si Hansi Flick et Deco souhaitaient renforcer certains postes, comme les deux latéraux, ils devront patienter l’été prochain, et sauf grosse vente, il n’y aura pas d’arrivée. Pour autant, là aussi, il va y avoir du boulot. Les cas Frenkie de Jong et Ronald Araujo continuent de causer de gros maux de tête à la direction. Tous deux sont en fin de contrat en 2026 et les négociations n’avancent pas vraiment, forçant les Barcelonais à se montrer de plus en plus durs : prolongation rapide, ou vente l’été prochain. Le club ne veut clairement pas risquer de les voir partir gratuitement, et les discussions avec les entourages des deux joueurs sont assez intenses. Vous l’aurez compris, Joan Laporta a du pain sur la planche, mais pas pour y mettre du foie gras !