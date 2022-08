LdC : l'OM est finalement dans le chapeau 4 !

Après les trois matchs de barrages retour qui se sont disputés ce mardi (avec la qualification du SL Benfica, du Maccabi Haïfa et du Viktoria Plzen), 29 des 32 participants à la phase de poules de la Ligue des champions sont connus. Il ne manque donc plus que trois équipes pour avoir la totalité des clubs en lice pour la phase de groupe. Pour cela, il faudra attendre demain soir et les derniers matchs de barrages retour. Néanmoins, les deux premiers chapeaux sont s'ores et déjà bouclés. Le premier sera constitué des têtes de série avec le tenant du titre, les meilleurs champions nationaux, dont le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Ligue Europa. Le deuxième chapeau lui sera composé des clubs ayant les indices UEFA les plus élevés. Quant au troisième et au quatrième groupe, il reste quelques places vacantes avec les derniers qualifiés.

Malheureusement pour l'Olympique de Marseille, sa place est assurée dans le dernier chapeau. Avec la qualification de Benfica ce soir, le club phocéen ne peut plus espérer être surclassé dans le chapeau 3. A cause de cette place dans le dernier chapeau, l'OM pourrait tomber sur un groupe très relevé avec par exemple le Real Madrid (chapeau 1), Liverpool (chapeau 2) et l'Inter Milan (chapeau 3). A l'inverse, si le tirage est plus clément, les Marseillais peuvent espérer avoir un groupe relativement accessible avec l'Eintracht Francfort (chapeau 1), le Séville FC (chapeau 2) et le Chakhtior Donetsk (chapeau 3). Il ne reste plus qu'à espérer que la chance soit de leur côté. Pour rappel, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2022-2023 aura lieu le 25 août prochain depuis le siège social de l'UEFA à Nyon.