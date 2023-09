FC Barcelone, Brighton : l’énigme Ansu Fati commence à poser question

La suite après cette publicité

Une étoile filante. Révélé très jeune sous le maillot du FC Barcelone, Ansu Fati était considéré comme la nouvelle star du club blaugrana. Sous l’aile de Lionel Messi, dont le frère était l’agent du jeune crack, l’Espagnol a brillé avant d’enchaîner les blessures et les désillusions. Le joueur, qui a rejoint l’écurie de Jorge Mendes en 2020, voulait s’imposer cette saison sous les ordres de Xavi. Mais ce n’était pas le plan de son coach, ni de son club. Ansu a pourtant résisté très longtemps, convaincu qu’il pouvait être un titulaire en puissance.

Un divorce compliqué avec le Barça

Mais une sortie médiatique de Xavi a tout bouleversé. Après le Trophée Gamper en août dernier, il avait confié au sujet de son joueur : «Ansu Fati ? On verra. Il reste beaucoup de temps avant le 31 août. Je ne peux rien dire, ça dépend beaucoup du fair-play financier.» Une sortie qui a choqué le footballeur et ses proches. Ils ont pris ça pour un gros manque de respect et une invitation à s’en aller. Le message a été reçu par l’international espagnol. Approché par plusieurs écuries, il a surpris beaucoup de monde en rejoignant Brighton sous la forme d’un prêt. Un choix qu’il a assumé et expliqué.

«J’ai d’abord parlé avec l’entraîneur et il m’a dit qu’il avait pleinement confiance en moi et m’a dit ce qu’il pensait de moi. Cela a été un facteur clé pour venir ici. Il a été la principale personne qui m’a convaincu. Je pense que c’était la clé (…) J’ai beaucoup aimé la Premier League et Brighton était l’un des clubs que je suivais le plus. Je savais que c’était un club qui avait grandi ces dernières saisons et qui avait très bien progressé, se qualifiant même pour l’Europe cette saison.» Évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi a donc fait pencher la balance pour le joueur de 20 ans.

Des débuts mitigés

En Angleterre comme en Espagne, on attendait ses débuts avec impatience. Ansu a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs le 16 septembre face à Manchester United à Old Trafford (victoire 3-1). Entré en jeu 27 minutes, le natif de Bissau a enchaîné avec sa première titularisation face à l’AEK Athènes en Ligue Europa le 21 septembre (défaite 3-2, 90 minutes jouées). Dimanche, il est entré en jeu à la mi-temps face à Bournemouth en championnat (victoire 3-1). Hier, il a retrouvé le onze de départ à l’occasion du match de League Cup face à Chelsea. Brighton s’est incliné 1 à 0.

La prestation d’Ansu Fati, qui a été remplacé à la pause visiblement par précaution, n’a pas totalement convaincu les médias anglais. Le Sussex Express lui a donné la note de 5 en ajoutant : «une occasion fantastique en première mi-temps mais il aurait dû mieux faire. Il a été sorti à la mi-temps par De Zerbi.» Mais c’est surtout en Espagne que son cas fait couler de l’encre. Là-bas, on suit forcément de près le joueur qui appartient toujours au Barça et qui porte les couleurs de la Roja. Ses premiers pas en Angleterre font parler de l’autre côté des Pyrénées.

La presse espagnole commence à se questionner

Sport écrit à son sujet : «il a la confiance aveugle de De Zerbi, mais Ansu Fati doit marquer le but qui le libère. Contre Chelsea, il a eu une occasion très claire contre Robert Sánchez, mais il l’a ratée.» On attend de lui qu’il soit décisif. Mais ça ne vient pas encore. «Physiquement, il va bien, le style de jeu est celui qui lui convient le mieux et De Zerbi l’a rapproché de la surface pour le rendre encore plus décisif. Seul le temps devrait permettre au jeune joueur du Barça de savourer à nouveau le succès du but. On verra quand il arrivera. Brighton a besoin de lui…», ajoute le média catalan.

Le joueur apporte sa créativité et du danger, même s’il doit encore trouver des automatismes avec ses coéquipiers. AS estime qu’il doit faire mieux. «Ansu Fati n’est pas entré sur le terrain en seconde période. L’entraîneur italien l’a remplacé à la pause après une nouvelle contre-performance de l’international espagnol.» Avec 0 but et assist en 4 apparitions toutes compétitions confondues, Ansu Fati traverse une période de disette, lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis juin dernier. Si on compte les matches en sélection et en clubs (Barça et Brighton), il n’a plus marqué depuis 9 rencontres. Malgré cela, Roberto De Zerbi croit en lui. Le joueur, qui n’a pas impressionné, veut lui montrer qu’il peut avoir confiance. À 20 ans, il a encore le temps de prouver à tout le monde qu’il n’est pas une étoile filante.