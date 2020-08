Juventus : Andrea Pirlo a une idée pour relancer Federico Bernardeschi

Catastrophique cette saison, Federico Bernardeschi (26 ans) est en situation d'échec à la Juventus alors que ses deux premières saisons étaient plutôt satisfaisantes. L'ailier italien n'évolue plus et a même régressé si l'on se fie à son bilan de 2 buts et 3 passes décisives en 38 matches. Cependant, son nouveau coach Andrea Pirlo souhaite lui laisser une petite chance.

D'après Tuttosport, le technicien italien aimerait tester le joueur à un poste de piston gauche dans un 3-5-2. Un choix également dicté par la méforme d'Alex Sandro dans cette position.