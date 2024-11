Nantes - OM : Roberto De Zerbi souligne la réaction de ses joueurs et demande du soutien

Présent au micro de DAZN après la victoire de l’OM face au FC Nantes (2-1), Roberto De Zerbi a apprécié la réaction de ses joueurs, balayés par le PSG le week-end dernier. «On a fait 40 minutes de bonne facture, on a bien joué et après on a pris un but stupide. On a été un peu confus, surpris et en seconde période on n’a pas continué à jouer comme en première mais on a mérité la victoire. C’était une semaine difficile car on a souffert après la défaite contre Paris donc c’était une réponse importante ce soir. On doit encore s’améliorer, je ne suis pas content de tout, on doit être plus fort sur le terrain, il y a beaucoup de changements, ce n’est pas évident aussi pour les joueurs», a tout d’abord reconnu le technicien italien.

Relancé sur la prestation de ses hommes, RDZ a également tenu à rappeler l’excellent début de saison réalisé par l’OM. «J’essaie d’aider les joueurs, ils sont tous braves et courageux mais on a besoin aussi du soutien des gens, ce sont des bonnes personnes, on continue de tout faire pour mettre Marseille sur un niveau plus haut. On est 2e avec 20 points et il me semble que l’OM est bien dans ce classement, on a changé beaucoup de joueurs, on a dépensé de l’argent, on travaille tous les jours, on se donne, on a des difficultés c’est vrai, notamment au Vélodrome mais on veut aussi gagner au Vélodrome, on doit continuer de travailler, je veux donner ça aux joueurs mais n’oubliez pas, on est 2e. L’OM est 2e». Le message est passé !