Inter : le démenti d'Antonio Conte

Ses déclarations ont fait énormément jaser. A l’issue du match gagné contre l’Atalanta (2-0), l’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, avait envoyé un sacré scud aux dirigeants nerazzurri, leur reprochant publiquement de ne pas assez le soutenir, ni de mettre en valeur le travail accompli par ses hommes. Depuis, les rumeurs de départ ont fait les gros titres des médias transalpins. Un jeu de chaises musicales a même déjà été annoncé. Massimiliano Allegri remplacerait Conte à l’Inter et ce dernier reviendrait à la Juventus où Maurizio Sarri est contesté.

Face à ces spéculations, Conte est sorti du silence pour l’agence ANSA. « Concernant l’article paru aujourd’hui dans la Repubblica, je démens catégoriquement le fait d’avoir appelé dirigeants et joueurs de la Juventus pour demander s’ils comptaient virer Sarri. Je suis engagé dans un projet de trois ans avec l’Inter et, comme je l’ai toujours fait dans ma vie, je travaillerai durement et je me battrai de toutes mes forces pour que ce projet soit un projet gagnant. » De quoi faire retomber la polémique ?