L2 : Bordeaux a obtenu le feu vert du Tribunal de Commerce

Bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. En attendant le passage devant le CNOSF qui doit avoir lieu ce jeudi et qui décidera du sort définitif du club, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a validé l'accord entre les créanciers, King Street et Fortress, et la direction, d'après les informations de Sud-Ouest. Ce dossier vise à réduire la dette de l'entreprise.

Cette étape a son importance car elle permettra d'appuyer le dossier bordelais devant le CNOSF. Cette pièce pourrait lui éviter une liquidation judiciaire et une relégation en National 1. « Les termes de l'accord sont de nature à favoriser la pérennité de l'activité de l'entreprise », explique le Tribunal de Commerce. L'espoir renaît du côté des supporters.