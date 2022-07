Euro 2022 (F), France - Belgique : les compositions officielles

Après la démonstration, place à la confirmation pour l’équipe de France ! Quelques jours après avoir étrillé l’Italie pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupe de l’Euro 2022 (5-1), les protégées de Corinne Diacre vont tenter, en ce jour de fête nationale, de surfer sur leur excellente dynamique face à la Belgique. Une victoire dans ce second match face aux voisines belges, adversaires largement à la portée des Bleues sur le papier, permettrait aux partenaires de Marie-Antoinette Katoto de valider leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Disputée une nouvelle fois au New York Stadium de Rotherham, cette partie à fort enjeu sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour le second match de la compétition des Bleues, Corinne Diacre a décidé bouleverser légèrement ses plans, opérant deux changements par rapport à dimanche dernier face à la Squadra Azzurra (5-1). La sélectionneuse de l’équipe de France a en effet décidé de titulariser Griedge Mbock aux côtés de Wendie Renard, sa coéquipère à l'OL. Aissatou Tounkara, titulaire surprise contre l’Italie, se retrouve donc sur le banc. Au milieu, Grace Geyoro est logiquement reconduite après son triplé retentissant lors de son entrée dans cet Euro 2022. La Parisienne sera accompagnée de Charlotte Bilbault et Clara Mateo, titularisée en lieu et place de Sandie Toletti. Enfin, Corinne Diacre renouvelle sa confiance à son trio d’attaque habituel (Diani - Katoto - Cascarino).

Les compositions officielles :

France : Peyraud-Magnin - Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Mateo - Diani, Katoto, Cascarino

Belgique : Evrard - Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens - Cayman, Vanhaevermaet, Biesmans - De Caigny - Wullaert, Dhont