Getafe-FC Barcelone : les compositions probables

À l'occasion de la 6e journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Getafe avec la ferme intention de confirmer les progrès observés ces dernières semaines (à suivre en direct sur notre live commenté). Ainsi, Ronald Koeman devrait s'appuyer sur son traditionnel 4-2-3-1 avec Neto dans les buts. De gauche à droite, la défense sera composée de Serginho Dest, Lenglet, Piqué et Sergi Roberto. Le pivot du milieu sera formé par Busquets et de Jong. Le trio aligné pour soutenir Messi à la pointe de l'attaque devrait être Ansu Fati à gauche, Coutinho dans l'axe et Griezmann sur l'aile droite.

De son côté, Getafe devrait se présenter dans le 4-4-2 concocté par José Bordalas. Soria gardera les buts et aura une défense à quatre devant lui avec Olivera, Etxeita, Djené et Damian. Au milieu, Arambarri et Maksimović formeront le double pivot et seront accompagnés sur les ailes par Nyom et Cucurella. Enfin, Cucho et Mata seront à la pointe de l'attaque.