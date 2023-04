Bayern Munich : les premiers sacrifiés du mercato de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

L’aventure bavaroise a plutôt bien démarré pour Thomas Tuchel. Arrivé dans un club qui connaît certaines turbulences suite au licenciement de Julian Nagelsmann, l’ancien du PSG et de Chelsea a frappé fort d’entrée de jeu avec ce succès contre le Borussia Dortmund. Un succès 4-2 qui permet aux Munichois de repasser en tête de la Bundesliga, en plus d’asséner un gros coup au moral à leur concurrent direct pour le titre.

Un bon début donc, alors que Tuchel sait qu’il sera aussi attendu sur la scène européenne, avec un gros choc face à Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions. Rien que ça. Dans le même temps, la direction bavaroise s’active déjà sur le mercato afin d’offrir un effectif sur mesure au tacticien germanique. On a déjà parlé de joueurs comme Gavi ou Mason Mount pour cet été.

À lire

Le cas Julian Nagelsmann continue de mettre le feu au Bayern Munich

Cancelo, c’est (presque) terminé

Dans le même temps, quelques départs sont déjà envisagés, comme ceux de Serge Gnabry et de Leroy Sané, tous deux dans une situation délicate. Et voilà que Kicker dévoile de nouveaux noms de joueurs qui devraient faire leurs valises cet été ce lundi. Il y a le cas João Cancelo d’abord. Peu utilisé par Nagelsmann, tout indique qu’il va connaître le même sort avec Tuchel. Le malaise enfle, alors que le Portugais n’est pas allé saluer les supporters après la victoire du week-end, s’en allant directement aux vestiaires. Le Bayern ne lèvera pas son option de 70 millions d’euros et tout indique qu’il retournera à Manchester City.

La suite après cette publicité

Puis, vient le cas Mathys Tel. Le jeune attaquant français de 17 ans devrait être prêté selon le média. Avec 16 rencontres de Bundesliga - mais 15 d’entre elles en entrant en fin de match - le joueur formé à Rennes devrait s’en aller acquérir un peu plus de temps de jeu dans un autre club un peu moins huppé. Enfin, c’est encore flou pour Benjamin Pavard, dont le contrat expire en 2024, et autour duquel il y a eu de nombreuses rumeurs de transfert dès cet été. Mais on apprend qu’une prolongation est encore tout à fait possible, et que la position de Tuchel à ce sujet sera décisive. Affaire à suivre…