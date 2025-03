Canal+ climatise Vincent Labrune

Ah, Canal+. Après l’avoir envoyé paître pour privilégier Mediapro d’abord, puis Amazon ensuite, les dirigeants du football français, ceux de la LFP comme des clubs, sont aujourd’hui dans l’attente d’un signe positif. Pour beaucoup, l’erreur initiale est justement de lui avoir manqué de considération, ébloui par la somme d’argent considérable proposée par Mediapro. La réaction épidermique de Canal+ avait alors amusé les différents présidents, qui pensaient avoir choisi la meilleure option. Près de 5 ans plus tard, ils espèrent que la chaine cryptée viendra à leur secours si les choses s’envenimaient encore plus avec DAZN.

Vincent Labrune, président de la LFP, avait d’ailleurs clairement ouvert la porte à Canal+ lors de sa dernière interview accordée à L’Equipe. « Si, demain, Canal + souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus. Mais, aujourd’hui, ils n’ont pas souhaité le faire et on ne peut pas les forcer. » Les appels du pied se font plus nombreux, semaine après semaine. De quoi inciter Canal+ à entrouvrir la porte ? Il avait été fait état d’un regain d’intérêt, au cas où le deal avec DAZN était interrompu.

Canal+ toujours réfractaire

Mais voilà, le patron a parlé. Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a clairement fait comprendre dans les colonnes du Figaro qu’il n’en était toujours pas question. « Les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour de Canal+ dans ce dossier », a-t-il évacué, d’une phrase. Il faut dire que Canal+ n’a eu aucun mal à rebondir suite à la perte des droits TV de la Ligue 1, surfant sur les succès du Top 14, de la MotoGP et de la Formule 1, et en ajoutant à sa liste de droits TV la prestigieuse Ligue des Champions.

Reste à savoir quelles sont les conditions évoquées par Maxime Saada pour un éventuel intérêt pour les droits de la Ligue 1. Il avait précédemment expliqué attendre un dédommagement suite à l’attribution de 8 matches à Amazon (pour 250 M€) alors que Canal+ lâchait plus de 300 M€ pour les 2 matches restants, consécutif au départ soudain de Mediapro. Plus que jamais, la LFP et les clubs de L1 doivent espérer un succès de DAZN, puisque Canal+ n’est clairement pas disposé à voler à leur secours.