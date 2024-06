Jérôme Rothen allume encore Kylian Mbappé

Nouveau joueur du Real Madrid et libéré par l’officialisation de son départ, Kylian Mbappé a livré une grande performance, mercredi soir, lors du match amical des Bleus face au Luxembourg. Auteur de deux passes décisives et un but, l’ancien attaquant parisien a, en effet, été l’un des grands artisans de la victoire tricolore (3-0). Présent dans Rothen s’enflamme, ce jeudi, Jérôme Rothen n’a cependant pas manqué d’en remettre une couche au sujet de la star française. «Tout ce qu’on a vu hier, c’est tout ce qu’on n’a pas vu tout au long de la saison au PSG», a tout d’abord constaté l’ancien joueur du PSG.

Et de poursuivre : «depuis cinq mois, quand Kylian ne fait pas assez d’effort, ce n’est pas un problème d’entraîneur, de dirigeants, de président, de supporteurs… C’est juste un problème de respect. Quand tu te mets dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, il faut avoir l’attitude qui va avec. Il faut se battre pour tes coéquipiers, pour ton pays, pour ton club. Je pense qu’il nous a trahis tout au long de la saison. Ça a été catastrophique du début jusqu’à la fin en termes d’images et de communication. Je lui en veux énormément. Car quand je le vois en équipe de France avec la banane, c’est pas possible». Voilà qui est dit…