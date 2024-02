PSG : Luis Enrique monte déjà au créneau pour Lucas Beraldo

Ses premiers pas avaient donné le sourire à tout le monde. Entré à 20 minutes du terme lors du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) sitôt après sa signature, Lucas Beraldo avait reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part du Parc des Princes. Le Brésilien de 20 ans en avait souri. Chacune de ses touches de balle était accompagnée d’un "Olééé" repris par les 48 000 spectateurs présents dans le stade. Une belle soirée conclue par un premier titre.

Mais le football va toujours très vite, dans un sens comme dans l’autre. Cinq semaines plus tard, des premiers doutes ont commencé à émerger sur son niveau de jeu réel. Le gaucher a affiché quelques lacunes, un manque d’agressivité, et un niveau inférieur aux attentes à l’entraînement. Or, avec les blessures de longue date de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes, le staff technique a besoin d’un joueur rapidement disponible, notamment pour la Ligue des Champions.

Malgré des premières prestations en dent de scie, il conserve évidemment la confiance de Luis Enrique. «C’est une recrue de janvier. C’est généralement difficile à cette période mais il est déjà incroyable. Il performe à un niveau élevé. Ça montre sa personnalité et sa rapidité d’intégration. Il peut jouer tant dans l’axe que sur un côté. L’important c’est qu’il puisse jouer à ces deux postes car ça le rend confiant. C’est un bon renfort pour ce mercato de janvier, Luis Campos a fait du très bon travail pour ce joueur.»

Pas de doute du côté de l’entraîneur, qui a utilisé le joueur de 20 ans à six reprises déjà, quatre fois en charnière centrale et deux fois dans le couloir gauche. Selon l’Espagnol, la polyvalence de la nouvelle recrue ne la dessert pas, même si c’est un joueur formé dans l’axe. Reste à savoir si Beraldo, recruté 20 M€ (+5 M€ de bonus), a montré un niveau suffisant pour être titulaire en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. En l’inscrivant sur sa liste UEFA, le PSG affiche sa confiance portée en lui.