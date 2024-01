PSG : le grand espoir Lucas Beraldo raconte ses premiers pas

Grand espoir brésilien au poste de défenseur central, Lucas Beraldo (20 ans) a fait le grand saut en rejoignant le PSG cet hiver. Conscient des opportunités qui se présenteraient à lui cette saison (Kimpembe et Skriniar sont blessés pour un moment), l’ancien joueur de São Paulo a d’ailleurs effectué ses débuts face à Toulouse lors du Trophée des Champions, la première pièce de son argenterie parisienne. Forcément, l’indulgence et la patience seront précieuses pour ce joueur qui s’apprête à découvrir un tout nouvel univers, dans un club planétaire où tout avance à la vitesse de la lumière.

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord ce dimanche, l’international U20 brésilien a d’ailleurs raconté ses premiers pas dans la capitale française, où il a désormais l’occasion d’évoluer avec ses idoles, à l’image de Marquinhos. «J’ai toujours rêvé d’être ici. Comme l’Europe a toujours été un objectif, je regardais, je suivais la Ligue des champions. Notamment les matchs de Paris, parce que Marquinhos m’inspirait. J’aime sa façon de jouer, son leadership. Il a toujours été capitaine où qu’il aille. Avant, ce n’était vraiment qu’un rêve, et aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Je m’entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. », a-t-il apprécié.

Il prend ses marques dans un univers de stars

S’il va désormais devoir s’habituer au froid parisien, bien loin du climat humide de Sao Paulo, Beraldo semble prendre ses marques pas à pas : «Ici, on a un incroyable centre d’entraînement avec des installations impressionnantes. Je me suis déjà habitué au froid parce que cette semaine, on a vraiment gelé», a plaisanté l’intéressé, alors que la neige a même fait son apparition dans certains coins de la capitale. «Ce qui m’a frappé en arrivant ici, c’est la qualité de tous les joueurs. L’intensité qui est mise à l’entraînement, c’est celle au niveau du match. » Aux côtés des stars parisiennes, Beraldo reste bien conscient de la marge de progression dont il dispose. Avec la rigueur, l’intensité et l’engagement réclamé par Luis Enrique lors des séances d’entraînement, le Brésilien prend la mesure de ce qu’est le très haut niveau.

«Je pense que je vais beaucoup évoluer en travaillant tous les jours avec mes nouveaux coéquipiers, car ce sont les meilleurs. Chaque jour, auprès d’eux, je cherche ce que je peux améliorer, a-t-il confié, précisant que Luis Enrique lui était déjà d’une aide précieuse. Comme il parle espagnol, je comprends quand il donne des conseils, ça m’aide. Moi, je suis prêt à aider où il me mettra, dans l’axe ou latéral gauche. Je suis prêt à tout pour m’adapter.» Face à Lens, ce dimanche (20h45), il pourrait avoir l’occasion d’effectuer ses débuts en Ligue 1. Et d’entamer une histoire d’amour avec son public déjà très protecteur avec lui contre Toulouse.