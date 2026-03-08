EdF : Zaïre-Emery annonce la couleur pour le Mondial 2026

Auteur d’un exercice précédent exceptionnel, à l’image de l’ensemble du PSG avec la victoire en Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery a connu un début de saison plus compliqué, au point de voir sa place en équipe de France remise en question. Ce dimanche matin, dans une interview accordée à Téléfoot, le milieu parisien a expliqué comment il a réussi à inverser la tendance et ce qui lui a permis de redevenir l’un des éléments incontournables du PSG. Il se projette désormais vers la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, pour laquelle il semble en bonne position.

« Mon retour en force ? Je dirais que je me suis posé les bonnes questions. J’ai travaillé sur moi, ça s’est fait naturellement. L’équipe de France Espoirs et le coach Gérard Baticle m’ont beaucoup aidé. Je me suis dit que je voulais y retourner sans aucune pression, pour retrouver cette confiance. Je me suis analysé : il me manquait de l’intensité et de la conscience de jeu. Je pense qu’il faut continuer dans ce sens. J’ai eu des moments où c’était vraiment dur, mais aujourd’hui je me sens bien et je veux juste continuer », a déclaré le joueur de 20 ans avant d’ajouter au sujet du Mondial 2026 : « c’est le rêve de tout gosse de jouer pour l’Équipe de France et de porter le maillot des A. Quand tu es dans la liste, tu te dis que tu fais partie des meilleurs joueurs français. Il y aura beaucoup de concurrence et il faudra tout donner pour prétendre y être. Je n’ai pas réservé de vacances… »