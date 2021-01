Mediapro renégocie également ses droits pour la Liga

Alors que le diffuseur principal de la Ligue 1 rencontre depuis plusieurs mois des difficultés pour payer ses droits à la LFP, il semblerait que Mediapro ait également des soucis avec la Liga. Le groupe sino-espagnol avait acquis les droits de diffusion du championnat de football espagnol dans les bars du pays pour plus de 460 millions d’euros sur la période 2019-2022. Mediapro souhaitait que ses matchs soient diffusés dans 85 000 bars dans tout le pays.

Mais avant même la pandémie et la fermeture de ces derniers, de nombreux bars n’ont pas souhaité débourser les 250 euros demandés par Mediapro pour pouvoir diffuser leur chaîne. Selon El Confidencial, ce serait plus de 28 000 bars à travers toute l’Espagne qui auraient choisit de diffuser les matchs de Liga sur des sites de streaming. Une nouvelle affaire qui vient ternir l’image de Mediapro, et qui pourrait coûter cher aux clubs espagnols puisque l’entreprise de Jaume Roures souhaite renégocier les accords financiers du contrat avec la ligue espagnole, comme elle le fait en France actuellement.