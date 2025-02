Monaco : Jordan Henderson dément une arrivée

Pisté par les Monégasques en quête d’une sentinelle sur cette fin de mercato, Jordan Henderson était sur le départ selon la presse anglaise et néerlandaise, et forcerait pour que l’Ajax le laisse partir. Une information démentie par le joueur lui-même, qui affirme ne jamais avoir demandé son départ dès cet hiver à la direction du club. «Monaco ? Ce que vous écrivez n’est pas vrai. Des gens dans cette salle ont remis en question mon professionnalisme et ma personnalité. Je pense que c’est totalement déplacé. Mon plan était de rester ici au moins jusqu’à la fin de la saison et de réévaluer la situation ensuite. Beaucoup de choses ont été sorties de leur contexte dans la presse. C’était irrespectueux, c’étaient des mensonges.»

Le joueur explique tout de même à demi-mot avoir parlé avenir avec ses dirigeants, sans pour autant évoquer un potentiel transfert vers la Principauté : «Ce furent des discussions difficiles. J’ai dit ce que je pensais, mais nous sommes arrivés ensemble à la conclusion que je devais rester. J’en suis heureux. Je donnerai tout pour le club et l’équipe.» Pour Monaco, la quête d’un numéro 6 continue dans ce dernier jour du mercato.