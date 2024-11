Qarabag - OL : Pierre Sage refuse de s’emballer

L’Olympique Lyonnais continue de faire le job en Ligue Europa. Les Gones se sont imposés à Qarabag (1-4), lors de la 5e journée de la phase de championnat. Une victoire acquise grâce notamment à un doublé de Georges Mikautadze et qui leur permet d’être 7e au classement de cette C3. En conférence de presse d’après-match, Pierre Sage a néanmoins reconnu que son équipe aurait dû faire mieux, à la vue de leurs nombreuses occasions manquées.

« Le score est flatteur, mais en changeant de système, c’était mieux. C’est une équipe qui laisse beaucoup d’espaces, et notre plan de jeu a bien fonctionné. Tout le monde est en forme, comme avant le match, et nous avons pu gérer les temps de jeu grâce au score favorable, a déclaré l’entraîneur de l’OL, qui se projette déjà sur la prochaine journée de Ligue 1. C’est un résultat positif, mais il faudra confirmer en gagnant dimanche. La priorité sera d’assurer une bonne récupération pour les joueurs, en les réhydratant et en leur fournissant des produits adaptés. J’ai tendance à penser que trop en faire peut nuire, il faut savoir rester mesuré. »