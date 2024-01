Liverpool : la sortie de Virgil van Dijk sur le départ de Jürgen Klopp

La nouvelle a surpris tout le monde hier, Liverpool va être orphelin de son coach Jurgen Klopp. Son homologue mancunien, Pep Guardiola, lui a rendu hommage. Mais aucun de ses joueurs n’était encore intervenu. C’est son capitaine, Virgil Van Dijk (32 ans), qui est le premier à intervenir sur cette décision : « C’est difficile à accepter, car le manager compte beaucoup pour nous, pour moi, pour le club, pour toute la Premier League, je pense, a exposé le défenseur néerlandais sur le site du club. Mais il a pris la décision pour lui et sa famille. »

Le défenseur néerlandais veut faire de sa dernière saison une saison spéciale : « Nous avons encore beaucoup d’objectifs à atteindre cette année et pourquoi ne pas terminer la saison en beauté et en célébrant le patron, a ajouté Van Dijk, tandis que Liverpool toujours en course sur quatre fronts, en tête de la Premier League, en finale de la Coupe de la Ligue, en Ligue des champions et en FA Cup. C’est une énorme nouvelle… Cela nous donnera peut-être un coup de pouce supplémentaire. (…) Faisons du reste de la saison un moment spécial afin qu’il puisse avoir les adieux qu’il mérite vraiment. »