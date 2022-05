Real Madrid : Robert Lewandowski proposé par ses agents

Lewandowski et le Bayern, ça sent la fin. Les deux parties sont d'ailleurs en plein clash, et la belle aventure bavaroise du Polonais va prendre fin dans les prochaines semaines. C'est du moins ce qu'espère le buteur. En ce moment, c'est même le FC Barcelone qui tient la corde pour l'enrôler, avec Xavi qui a avoué l'intérêt du club de Liga pour le joueur.

La suite après cette publicité

Mais attention... Selon la Cadena SER, l'entourage de Lewandowski a proposé le joueur... au Real Madrid. Pour l'instant, Florentino Pérez n'a pas répondu, puisque le club est concentré sur cette finale de la Ligue des Champions. Mais on sait que par le passé, les Merengues ont déjà tenté de le recruter...