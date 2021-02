Huesca-Real Madrid : les compositions officielles

Cet après-midi, le Real Madrid se déplace au stade Alcoraz pour y défier Huesca, à l'occasion de la 22e journée de Liga. Le tout au lendemain du craquage médiatique d'un certain Zinedine Zidane, ce qui ne manquera pas d'ajouter de la pression au groupe madrilène déjà au plus bas.

Ce dernier, amputé de Rodrygo, Valverde, Carvajal, Vazquez, Hazard, Isco, Eder Militao et Sergio Ramos, s'avance bien démuni. Malgré tout et faute de mieux, Zidane aligne le même onze ou presque que celui défait par Levante samedi (2-1). Seulement, Nacho remplace Eder Militao en charnière et Vinícius Júnior Eden Hazard sur l'aile gauche. En face, la lanterne rouge comptera sur son homme en forme Rafa Mir et l'ancien de Leicester Shinji Okazaki.

Les compositions des équipes :

Huesca : Fernández - Silva, Siovas, Pulido - Maffeo, Seoane, Doumbia, Rico, Galán - Okazaki, Mir.

👥 ALINEACIÓN | Ya tenemos el once que dentro de una hora saltará al césped de El Alcoraz.



¡Repetimos la misma alineación que nos dio el triunfo la pasada jornada! #HuescaRealMadrid pic.twitter.com/3m31wsvd94 — SD Huesca (@SDHuesca) February 6, 2021

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Varane, Nacho, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius.