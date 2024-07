Real Madrid : la Mbappé mania frappe déjà Madrid !

L’Euro terminé, une nouvelle vie va démarrer pour Kylian Mbappé, comme lui-même l’a expliqué lors de son intervention après l’élimination face à l’Espagne mardi soir. L’attaquant français va être accueilli comme une véritable rockstar à Madrid, où une incroyable présentation l’attend. Puis, il démarrera sa saison de Liga le 18 août face à Mallorca, même s’il est fort probable qu’il dispute déjà quelques minutes lors des amicaux du club ou lors de la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta.

On le sait, le club madrilène a recruté le désormais ex-Parisien pour des raisons sportives évidentes, mais aussi pour le côté marketing. L’arrivée du Bondynois va créer un engouement qui devrait rapporter de nombreux sponsors, de l’audience supplémentaire et booster les ventes de produits dérivés. Comme l’indiquent les médias espagnols, il y a d’ailleurs déjà un effet Mbappé.

Le Real Madrid a ainsi enfin mis en vente ses maillots avec le flocage Mbappé, avec le numéro 9 au dos, ce jeudi. Et en quelques minutes seulement, tout est parti. Les supporters se sont jetés sur les maillots et ont écoulé tout le stock. Alors que les maillots sont normalement envoyés sur une période de 3 jours, le Real Madrid annonce déjà des délais de 4 à 6 semaines ! « En raison de la demande actuelle, chaque article de la collection Mbappé pourra avoir un retard de 4 à 6 semaines », indique ainsi le club sur sa boutique officielle en ligne.

Des maillots qui coûtent 120 euros, et même 170 euros pour la version authentic. Pas de quoi effrayer les fans madrilènes visiblement. Comme l’indique Defensa Central, les dirigeants du Real Madrid sont même surpris, puisqu’ils s’attendaient forcément à ce qu’il y ait une grosse demande, mais pas à ce point. Mbappé serait surtout populaire chez les plus jeunes, plus que chez les adultes. Rendez-vous mardi pour une présentation qui s’annonce historique.