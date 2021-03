Serie A : la Juve s'est faite peur contre Spezia

Alors que la Lazio et le Torino devaient s'affronter ce mardi en fin d'après-midi, la rencontre ne s'est pas jouée à cause de nombreux cas de COVID chez les Turinois. Mais la Lombardie allait quand même voir une de ces équipes à l'oeuvre. En effet, la Juventus Turin accueillait Spezia en cette soirée. Les hommes d'Andrea Pirlo n'avaient pas le droit à un nouveau faux pas alors qu'ils se retrouvent déjà à 10 points du leader, l'Inter Milan. Et on a longtemps cru que la Vieille Dame n'y arriverait pas.

Malgré quelques franches occasions et un but refusé à Chiesa pour un hors-jeu, les Juventini n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets en première période. En seconde période, Bernardeschi a enfilé le costume de héros. L'Italien est entré en jeu en même temps que Morata peu après l'heure de jeu (61e) et une minute après leur entrée on les a retrouvés. Bien lancé sur le côté droit, Bernardeschi centrait au premier poteau pour Morata, qui ouvrait le score. Après intervention de la VAR et vérification de la position de l'Italien, le but était accordé (1-0, 62e). Moins de dix minutes plus tard, Bernardeschi était encore au travail sur son flanc droit et, en deux temps, Chiesa offrait le but du break (2-0, 71e). En toute fin de rencontre, Bentancur, qui profitait d'une glissade d'Agoumé, transmettait en profondeur pour Cristiano Ronaldo qui, seul face au gardien, transformait d'une frappe croisée et limpide (3-0, 89e). Dans le temps additionnel, Spezia a obtenu un penalty, manqué par Galabinov (90e +6). par Avec cette victoire, les Juventini vont pouvoir regarder les rencontres des deux Milan, ce mercredi soir, assez tranquillement.