Jérôme Rothen détruit l'arbitrage français

L’arbitrage français est plus que jamais critiqué. Des cartons rouges sortis sans aucune retenue, une gestion du VAR controversée : les patrons du jeu sont dans le viseur des critiques. Et pour Jérôme Rothen, il est temps de faire un grand ménage.

« Aujourd'hui, il y a la direction technique de l'arbitrage, dirigée par M.Garibian, et le comité français des arbitres, dirigé par M.Borghini. Ils sont chapeautés par Noël Le Graët. On en revient toujours à la même chose. M.Borghini est un proche, très proche de Noël Le Graët, donc en fait c’est très politique, tout ça. (…) On est dans une bulle mais dans une bulle, tu ne progresses pas. Ils ont tous les mains liées. Au bout d’un moment il faut tout faire sauter si tu veux que l’arbitrage progresse. (…) Au bout d’un moment, arrêtez vos bêtises. Dégagez tous, il y en a marre. Noël Le Graët en premier. Quand Noël Le Graët partira, tous ceux-là vont dégager et on va remettre au milieu des passionnés qui aiment le foot », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.