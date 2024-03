Ben White ne veut plus rejouer avec l’Angleterre

C’est une situation bien étrange que celle de Ben White avec l’Angleterre. Depuis un an, le défenseur d’Arsenal semble vivre une histoire particulière avec la sélection anglaise. Lors du Mondial, alors qu’il était convoqué, il avait finalement décidé de quitter le rassemblement en plein milieu de la compétition pour des raisons personnelles. Depuis, il n’a plus été appelé alors qu’il s’est imposé comme un indéboulonnable des Gunners.

Alors on s’attendait à le voir appelé ce jeudi par Gareth Southgate pour les prochains matches de Three Lions. Il n’en est rien. Et le sélectionneur anglais a confirmé que c’était bien le défenseur de 26 ans qui refusait de venir malgré la volonté de son coach de l’appeler. «Nous avons reçu un appel d’Arsenal la semaine dernière pour nous dire que Ben White ne voulait pas être pris en considération pour les équipes anglaises. Il ne voulait pas être sélectionné et c’est vraiment dommage, c’est un joueur que j’aime beaucoup. Je l’ai emmené à l’Euro et à la Coupe du monde. Je lui ai parlé après le Qatar, j’avais à cœur de le choisir… il y avait clairement des réticences de sa part »