Man City : une nouvelle absence confirmée

Ça sent mauvais pour John Stones. Sorti sur blessure à la mi-temps de la rencontre entre Aston Villa et Manchester City (2-0), le week-end dernier, l’Anglais est d’ores et déjà forfait pour le prochain match face à Everton. C’est son entraîneur Pep Guardiola qui l’a annoncé en conférence presse avant la rencontre face aux Toffees.

«Je n’ai pas encore parlé avec les médecins, mais apparemment s’il n’a pas pu continuer en seconde période à Villa Park, c’est parce qu’il ne sera pas prêt…», a lancé l’Espagnol à la presse. Une absence qui tombe au pire des moments pour les Skyblues, qui traversent une période sportive plus que difficile avec une seule victoire lors de leurs douze dernières sorties. La durée de l’indisponibilité de Stones n’a pour le moment pas encore été dévoilée.