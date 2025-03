Thierry Laurey critique sévèrement le dérapage de Paulo Fonseca

Si Thierry Laurey comprend la pression qui pèse sur un entraîneur, il estime que Paulo Fonseca est allé trop loin en s’emportant violemment contre l’arbitre Benoît Millot à la fin de Lyon-Brest (2-1). « Je ne veux pas l’accabler, mais là, il a poussé le bouchon un peu loin. J’ai surtout été surpris, car il avait l’image d’un gars cool, maître de ses émotions, avec un sacré CV », a-t-il déclaré. L’ancien coach de Strasbourg et du Paris FC souligne aussi le caractère incompréhensible de son accès de colère : « Lyon menait 2-1, l’OL est plutôt bien en ce moment. Ce n’est pas la cata quand même. Comment a-t-il pu en arriver là ? »

Fils d’arbitre, Laurey se dit choqué par l’attitude de Fonseca, qui a été exclu avant de bondir sur Benoît Millot, visage contre visage, dans une attitude jugée intimidante. « On peut être énervé et faire des mauvaises réflexions, mais aller jusque-là, je ne pourrais pas. C’est difficilement défendable », lâche-t-il. Il a finalement insisté sur la nécessité de garder son calme, malgré la pression : « Là, on est dans un comportement d’entraîneur de U19 Régionaux. »