Premier League : le retour tonitruant de David Moyes sur le banc d’Everton

Depuis plusieurs saisons, Everton tire la langue en Premier League. Abonnés à la seconde partie de saison depuis la cuvée 2019-2020, les Toffees ont même frôlé la relégation sur deux des trois dernières éditions en terminant respectivement à la 16e et à la 17e place lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023. Lors de la dernière édition, le club de la Mersey avait perdu six points, ce qui avait entravé leur saison encore poussive avec une quinzième place difficile. Forcément, les supporters du club de Liverpool s’attendaient au pire et le début de saison calamiteux des hommes de Sean Dyche a confirmé leurs craintes.

La suite après cette publicité

Disposant d’un effectif moins talentueux que la plupart des formations d’outre-Manche, Everton a été mauvais pendant plusieurs mois. Ainsi, les pensionnaires de Goodison Park étaient proches de la zone de relégation tout au long de cette saison. Un déclassement permanent qui a coûté son poste à Sean Dyche. Pour le remplacer, Everton a donc fait appel à David Moyes. Ancien coach du club entre 2002 et 2013, le coach de 61 ans est revenu pour sortir le club qui l’avait révélé de son pétrin actuel. Un choix qui, pour le moment, s’avère être plus que payant pour les Toffees avec de très bons résultats lors de ses six premiers matches.

Quatre victoires et un nul contre Liverpool en cinq matches de Premier League

Malgré une défaite d’entrée face à Aston Villa (0-1), les joueurs en bleu ont ensuite enchaîné avec trois victoires consécutives en championnat. Après s’être relancé face à Tottenham en allant gagner à domicile (2-3), les Toffees ont ensuite confirmé en s’offrant le scalp de Brighton et Leicester. Neuf points pris qui ont permis à Everton de faire un bond au classement et de s’éloigner d’une zone rouge menaçante. Des débuts en fanfare pour David Moyes qui a même enchaîné avec d’autres bons résultats comme un nul arraché lors du derby de la Mersey face à Liverpool (2-2) puis un nouveau succès sur la pelouse de Crystal Palace quelques jours après (1-2). Une excellente dynamique que même une élimination en FA Cup face à Bournemouth n’est pas venue entraver. Forcément, ce départ canon a de quoi ravir. Outre les supporters qui reprennent du plaisir, ce retour au premier plan rend forcément heureux David Moyes, arrivé il y a plus d’un mois :

La suite après cette publicité

«Cela paraît simple de dire que deux victoires de plus et vous pourriez franchir la ligne d’arrivée. Quand vous êtes assis à cette place, chaque victoire en Premier League est vraiment, vraiment difficile. Je ne considère rien comme acquis. Nous avons eu une très bonne série et nous devons essayer de la poursuivre. Lorsque vous prenez en main une équipe un peu avant le début de la saison, vous devez trouver le moyen d’obtenir les meilleurs résultats. Quoi que nous ayons demandé aux joueurs, ils ont été fantastiques. Nous jouons beaucoup mieux et nous faisons beaucoup mieux depuis quelques matches.» Dès lors, Everton souhaite enchaîner. Cela commencera ce samedi (13h30) avec la réception d’un Manchester United malade et qui semble plus qu’abordable vu sa mauvaise passe actuelle. Face à son ancien club, David Moyes aura forcément envie de trouver les ingrédients pour mener ses ouailles vers la victoire. D’autant plus qu’un nouveau succès pourrait permettre aux coéquipiers de Jordan Pickford de prendre quatre points d’avance aux Red Devils au classement.