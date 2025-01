SPL : Al-Ahli domine Al-Shabab

Cette 14e journée de Saudi Pro League a vu Al-Ahli l’emporter logiquement sur Al-Shabab 3-2. Il s’agit d’une victoire importante pour le club de Djeddah, 5e. Non seulement il revient à deux points du podium et d’Al-Nassr, mais il prend ses distances avec son adversaire du soir. Les deux formations étaient à égalité avant le coup d’envoi.

Le succès des hommes de Matthias Jaissle ne souffre pas vraiment de contestation. Les deux buts inscrits tôt par Ivan Toney (1ère) et Veiga (13e) ont mis leur équipe sur de bons rails. Au retour des vestiaires, Yaslam (48e) a rendu la note plus salée encore. Le but de Demiral contre son camp (72e) et d’Al Juwayr au bout du temps additionnel (90e+5) ont tout de même permis à Al-Shabab de repartir plus léger, mais tout de même avec la défaite.